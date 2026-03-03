【男子】▽準決勝 陵雲４４―３４西御料地、神居東４３―４１美瑛▽決勝 陵雲３９―３３神居東◇表彰選手▽最優秀選手賞 大瀧凌大（陵雲）▽優秀選手賞 加藤頼希（陵雲）、吉田凜平（陵雲）、似鳥愁希（神居東）、畑中翼（美瑛）、齊藤昇希（西御料地）▽年間敢闘賞 上田崚太郎（愛宕）

【女子】▽準決勝 美瑛４１―３１向陵、神居東３９―３２東川▽決勝 神居東４９―４１美瑛◇表彰選手▽最優秀選手賞 石村凛花（神居東）▽優秀選手賞 細川鈴（神居東）、松島優華（神居東）、児玉結衣（美瑛）、岸本唯（東川）、水野由羅（向陵）▽年間敢闘賞 田中優羽（陵雲）