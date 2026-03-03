【Ａブロック】◇決勝トーナメント▽１回戦 グリンベアボーイズ４―１陵雲、留萌６―０末広北Ｎ、ヴィータ５―１末広北Ｓ、トロンコ６―０ルフォール▽準決勝 留萌３―２グリンベアボーイズ、トロンコ４―４（ＰＫ５―４）ヴィータ▽決勝 トロンコ２―１留萌▽３位決定戦 ヴィータ４―３グリンベアボーイズ
【Ｂブロック】◇決勝トーナメント▽１回戦 東川４―０北鎮、ビアンコネロＦＣ４―０上富良野、フォルゴレ４―３永山南、リベルタ６―３中富良野▽準決勝 ビアンコネロＦＣ７―１東川、フォルゴレ３―０リベルタ▽決勝 フォルゴレ４―３ビアンコネロＦＣ▽３位決定戦 東川２―０リベルタ
◆フットサル 第３６回全日本Ｕ―１２選手権大会北海道予選道北ブロック大会旭川地区予選（２月８、２３日・末広北小体育館ほか）
2026/03/03
【Ａブロック】◇決勝トーナメント▽１回戦 グリンベアボーイズ４―１陵雲、留萌６―０末広北Ｎ、ヴィータ５―１末広北Ｓ、トロンコ６―０ルフォール▽準決勝 留萌３―２グリンベアボーイズ、トロンコ４―４（ＰＫ５―４）ヴィータ▽決勝 トロンコ２―１留萌▽３位決定戦 ヴィータ４―３グリンベアボーイズ
スポーツの記録separator今週の紙面から 最新の記事
- 男子陵雲、女子神居東が優勝 カワムラホームカップ旭川地区ミニバス冬季大会
- 五輪７度出場果たした竹内選手が凱旋 スノーボードアルペン日本代表
- 同一カード初の２連勝 第９節・広島戦で
- ◆フットサル 第３６回全日本Ｕ―１２選手権大会北海道予選道北ブロック大会旭川地区予選（２月８、２３日・末広北小体育館ほか）
- ◆バドミントン 第４１回小学生地区協会杯大会兼ヨネックス杯（２月２８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 中学１・２年生学年別大会（２月２３日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆ミニバスケットボール 第２３回旭川地区冬季大会兼第２回カワムラホームカップ（２月２１日・当麻スポーツセンター）
- ◆バスケットボール 第２１回旭川カップ大会（２月２２日、３月１日・忠和公園体育館）
- ◆バレーボール シーズンクラブ６レギュラーラウンド大会（２月２２日・東川小体育館）
- ◆剣道 第１５回ナナカマドライオンズクラブ杯少年大会（２月２３日・比布町体育館）
- ◆アイスホッケー 第４６回旭川市長杯リーグ大会（２ 月１９～２６日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第３５回旭川アイスホッケー連盟会 長杯争奪女子大会（２月２１、２２日・大雪アリーナ）
- ◆スキー 第４９回当麻クロスカントリー大会（２月２２日・当麻開明清水山クロスカントリーコース）
- ◆スキー 全日本ジュニア選手権大会ＹＨスーパー大回転（１日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 旭川ユーススーパー大回転大会Ｋ１第２戦（１日・カムイスキーリンクス）