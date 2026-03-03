【男子】▽４年以下 ①東光（十河泰聖、高木龍輝、野口尊平、玄奏人、清水陽向）②忠和③鷹栖北野ａ③高台▽５・６年 ①東光（十河侑聖、平沼聖和、田中朝陽、堀真和）②鷹栖北野Ａ③北光③東神楽ジュニア

【女子】▽４年以下 ①東光ａ（青嶋莉絵、吉田智咲、斉藤彩羽、栗原理沙、木田ゆずの）②東光ｂ③鷹栖北野ａ③神居▽５・６年 ①東栄Ａ（田村虹瑚、平尾沙和、笹原陽菜、長谷川萌絵）②鷹栖・東神楽③高台③鷹栖北野Ａ