▽１回戦 室蘭スティーラーズジュニア６―３安平ギャロップ、札幌月寒ストロンガー５―０網走ノーススターズ▽２回戦 札幌イーグルス１２―２室蘭スティーラーズジュニア、旭川サンリバーズ５―１北見リトルパイオニア、音更アイスホッケー少年団１０―０中標津アイスブレッツ、苫小牧ジェッツ９―１札幌月寒ストロンガー▽準決勝 札幌イーグス９―２旭川サンリバーズ、音更アイスホッケー少年団５―０苫小牧ジェッツ▽決勝 札幌イーグス３―１音更アイスホッケー少年団▽３位決定戦 旭川サンリバーズ８―０苫小牧ジェッツ
◆アイスホッケー 旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪第４０回小学生大会（７、８日・道北アークス大雪アリーナ）
2026/03/10
