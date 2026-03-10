　▽１部　横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２部　藤原隆人（エレッズ旭川）▽３部　橋本哲平（卓研クラブ）▽４部　長田秀樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５部　尾野晋太朗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽６部　北本和博（遠軽クラブ）▽７部　林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽８部　江波和也（にしきまち通り卓球場）▽９部　門傅蒼人（グッドスピード）▽１０部　宮田翔伍（陵雲クラブ）▽１１部　樅山敦紀（スピンオフ）▽１２部　宇高圭吾（スピンオフ）▽１３部　佐伯昌良（愛宕スニーカークラブ）▽１４部　刈谷直幸（ＴｒｉＰＰ）▽１５部　杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽６部　石田駿（富良野布部ＳＣ）▽１７部　太田翔瑛（陵雲クラブ）▽１８部　辻卓也（キレンジャク）▽１９部　高張翔吾（和寒卓球協会）▽２０部　伊藤咲羽（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２１部　矢作亮（グッドスピード）▽２２部　中田海和（にしきまち通り卓球場）▽２３部　竹口双葉（チームキヨスギ）▽２４部　石井るみ子（あたご卓球サークル）▽２５部　坂下政敏（個人）▽２６部　真岩薫（チーム・リアン）▽２７部　天野玖音（個人）▽２８部　小林佐保（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２９部　佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３０部　鈴木勝幸（フリーダム）▽３１部　梶田敏男（愛宕スニーカークラブ）▽３２部　安達祐星（チームキヨスギ）▽３３部　石山博也（陵雲クラブ）▽３４部　土肥宣昭（大成クラブ）▽３５部　吉田友真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３６部　山下嘉祥（大成クラブ）▽３７部　辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　野上歩夢（興部中）▽３９部　中沢紗菜（富良野布部）▽４０部　木下和子（深川クラブ）▽４１部　笹川正樹（陵雲クラブ）▽４２部　久保明子（大成クラブ）▽４３部　長田正光（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４４部　大槻千津子（チャレンジ）▽４５部　谷山俊弘（個人）▽４６部　桝田大城（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４７部　中田陽和（にしきまち通り卓球場）▽４８部　佐藤勇碧（グッドスピード）▽４９部　山本宗（ＴＮＴ卓球ラボ）