▽１部 横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２部 藤原隆人（エレッズ旭川）▽３部 橋本哲平（卓研クラブ）▽４部 長田秀樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５部 尾野晋太朗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽６部 北本和博（遠軽クラブ）▽７部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽８部 江波和也（にしきまち通り卓球場）▽９部 門傅蒼人（グッドスピード）▽１０部 宮田翔伍（陵雲クラブ）▽１１部 樅山敦紀（スピンオフ）▽１２部 宇高圭吾（スピンオフ）▽１３部 佐伯昌良（愛宕スニーカークラブ）▽１４部 刈谷直幸（ＴｒｉＰＰ）▽１５部 杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽６部 石田駿（富良野布部ＳＣ）▽１７部 太田翔瑛（陵雲クラブ）▽１８部 辻卓也（キレンジャク）▽１９部 高張翔吾（和寒卓球協会）▽２０部 伊藤咲羽（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２１部 矢作亮（グッドスピード）▽２２部 中田海和（にしきまち通り卓球場）▽２３部 竹口双葉（チームキヨスギ）▽２４部 石井るみ子（あたご卓球サークル）▽２５部 坂下政敏（個人）▽２６部 真岩薫（チーム・リアン）▽２７部 天野玖音（個人）▽２８部 小林佐保（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２９部 佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３０部 鈴木勝幸（フリーダム）▽３１部 梶田敏男（愛宕スニーカークラブ）▽３２部 安達祐星（チームキヨスギ）▽３３部 石山博也（陵雲クラブ）▽３４部 土肥宣昭（大成クラブ）▽３５部 吉田友真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３６部 山下嘉祥（大成クラブ）▽３７部 辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 野上歩夢（興部中）▽３９部 中沢紗菜（富良野布部）▽４０部 木下和子（深川クラブ）▽４１部 笹川正樹（陵雲クラブ）▽４２部 久保明子（大成クラブ）▽４３部 長田正光（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４４部 大槻千津子（チャレンジ）▽４５部 谷山俊弘（個人）▽４６部 桝田大城（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４７部 中田陽和（にしきまち通り卓球場）▽４８部 佐藤勇碧（グッドスピード）▽４９部 山本宗（ＴＮＴ卓球ラボ）