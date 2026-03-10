【男子】▽一般 ①高橋侑介・沢田伊吹（あんこぼーる・日本製紙）②尾形・石浦（ＭＭＴＣ・Ｔ・Ｐジョイ）③高橋・篠原（スウイング！スウイング！）④大森・奥山（宮の森ＳＣジュニア）▽４５歳以上 ①斉藤信一・武田芳昌（日本製紙）②千葉・媚山（テニス・ラボ・Ｔ・Ｐジョイ）③定永・佐藤（ＲＳ・花咲ＴＣ）④下崎・小林（テニス・ラボ・スウイング！スウイング！）

【女子】▽一般 ①上村素敵・松浦梨紗（宮の森ＳＣ）②高島・菅原（宮の森ＳＣ・ゼブラ）③寺林・高沢（ゼブラ）④伊藤・松山（旭西高）▽４５歳以上 ①高倉由枝・笠原明美（モカ・ヴェリー・ベリー）②吉川・松浦（カムイの盛・ＤＺＴＢＮ）③酒向・加藤（エルバッハ・カムイの盛）③清野・細野（Ｔ・Ｐジョイ・ゼブラ）