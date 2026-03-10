【男子】◇シニア▽Ⅰ部 ①吉田憲章・今井昭宏（北見・旭川）②山本・島田（旭川）③阿部・丹羽（北見）③遠藤・藤井（札幌・旭川）▽Ⅱ部 ①茂泉和幸・染谷博（札幌）②吉本・高橋（北見・旭川）▽Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②杉本・矢口（旭川・遠軽）③佐々木・河本（北見・札幌）③渡辺・御厩（札幌・岩見沢）

【女子】◇シニア▽Ⅰ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②京藤・渡辺（旭川）③野村・武田（旭川）