【男子】▽Ａブロック 旭川第三５１―５１西御料地、旭川第三１３３―４東川、西御料地１００―１３緑が丘、緑が丘３４―２８愛宕東▽順位 ①旭川第三②西御料地③緑が丘④愛宕東⑤東川

▽Ｂブロック 愛宕６０―３１美瑛、富良野５０―３９神居東▽順位 ①愛宕②富良野③美瑛④神居東

▽Ｃブロック 近文４２―１７陵雲、近文６３―２３永山南、陵雲４２―３２永山、永山南５０―４３永山▽順位 ①近文②永山南③陵雲④永山

▽Ｄブロック 当麻５１―３０忠和、鷹栖４８―３１上富良野▽順位 ①当麻②忠和③鷹栖④上富良野

【女子】▽Ｅブロック 向陵５７―２５富良野、向陵５７―２１旭川ドルフィン、富良野６７―１３当麻、旭川ドルフィン５１―２５鷹栖、当麻４７―２４鷹栖▽順位 ①向陵②旭川ドルフィン③富良野④当麻⑤鷹栖

▽Ｆブロック 上富良野６０―３８陵雲、陵雲２０―０愛宕東、上富良野４５―３７愛宕東、愛宕３１―２５陵雲、陵雲４４―１４東神楽、上富良野４３―２５愛宕、東神楽２０―０愛宕東▽順位 ①上富良野②愛宕③陵雲④東神楽⑤愛宕東

▽Ｇブロック 千代田４１―３７近文、千代田６４―１４東栄、忠和３３―１８東栄、忠和３４―２５神居東、近文２６―２３神居東▽順位 ①千代田②近文③忠和④神居東⑤東栄

▽Ｈブロック 美瑛６４―２２永山、美瑛６５―２７東川、西御料地５１―３５東川、西御料地２０―０中富良野▽順位 ①美瑛②西御料地③東川④永山⑤中富良野

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