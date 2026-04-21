【男子】◇ダブルス▽１部 ①時田弥人・千葉奨馬（旭実）②西岡・阿部（旭実）③金澤・川田（旭実）④高柳・池沢（旭龍谷）⑤坂東・井上（旭商）⑥泉・漆原（旭工）⑦大宮・丸田（旭龍谷）⑧鈴木・新関（旭龍谷）▽２部 ①平松成惟・狩野隼人（東川）②谷島・高橋（旭東）③島原・酒井（旭農）③高橋・清水（旭南）

◇シングルス▽１部 ①阿部泰士（旭実）②大宮（旭龍谷）③川田（旭実）④漆原（旭工）⑤坂東 （旭商）⑥池沢（旭龍谷）⑦高柳 （旭龍谷）⑧平尾（旭西）▽２部 ①神田有輝（旭実）②葛西（旭農）③山本（旭永嶺）③後藤（旭商）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①谷口桜香・水谷藍里（旭実）②木村・小川（旭商）③伊藤・豊嶋 （旭商）④阿部・杉原（旭商）⑤岡田・菅原（旭商）⑥中村・村瀬（旭実）⑦杉野・川越（旭実）⑧菅野・二階堂（旭商）▽２部 ①田中朝陽・佐藤瑚菜（留萌）②塩谷 ・鈴木（旭南）③山崎・佐藤（旭藤星）③藤澤・白瀨（旭藤星）

◇シングルス▽１部 ①三島美誉（旭商）②中村（旭商）③杉原（旭商）④木村（旭商）⑤水谷（旭実）⑥阿部（旭商）⑦谷口（旭実）⑧中村（旭実）▽２部 ①北郷紗生（旭龍谷）②梶沼（旭東）③塩谷（旭南）③佐藤（富良野）

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