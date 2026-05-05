　【男子】◇小学生▽１００㍍　①梶原宗祐（龍谷ＡＣ）②井上（龍谷ＡＣ）③廣田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①橋場瑛介（龍谷ＡＣ）②黒住（龍谷ＡＣ）③荒生（かみふらのＸＣ少年団）▽１５００㍍　①井上旺大（龍谷ＡＣ）②廣田（龍谷ＡＣ）③佐々木（留萌ＡＣ）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②一宮（神居東陸上少年団）③筧（神居東陸上少年団）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①清水嶺王（上富良野）②海鉾（東鷹栖）③田中（美幌拠点校）▽砲丸投げ　①高橋大誠（上富良野）②藤田（緑が丘）③小野田（緑が丘）
　◇高校・一般▽１００㍍　①森山塁生（旭教大）②保科（旭教大）③高田（旭志峯）▽２００㍍　①保科陸（旭教大）②森山（旭教大）③村瀬（旭北）▽４００㍍　①三好輝空（旭志峯）②篠原（旭医大）③高畑（旭龍谷）▽８００㍍　①佐々木健成（旭教大）②小林（富良野高）③木地谷（旭実）
▽１５００㍍　①吉田柊汰（留萌高）②塚越（神居東中）③吉原（東神楽町陸上クラブ）▽３０００㍍　①吉田柊汰（留萌高）②遠藤（東川高）③藤原（緑が丘中）▽５０００㍍　①髙橋孝弘（道北陸協）②山川（富良野高）③津田（旭医大）▽１１０㍍障害　①佐藤昊（旭志峯）②田中（旭東）③田畑（富良野高）▽４００㍍障害　①鎌田亜津煌（旭龍谷）②菅原（旭志峯）③廣嶋（旭東）▽４００㍍リレー　①旭教大②旭志峯Ａ③旭龍谷▽走り高跳び　①蝦名優斗（羽幌高）②中村（旭西）③畠山（旭東）▽棒高跳び　①吉村武翔（旭龍谷）②尾山（旭龍谷）③半澤（旭龍谷）▽走り幅跳び　①森田裕慈（道北陸協）②増谷（旭龍谷）③齋藤（旭龍谷）▽三段跳び　①阿部匠真（旭志峯）②松本（旭東）③福士（羽幌高）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①西尾宗真（上川高）②沼岡（旭工）③山田（旭工）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①梶浦蓮（旭医大）②寺澤（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①沼岡芯喜（旭工）②古賀（旭北）③遠藤（羽幌）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①澁谷匠（Ｄｏｈｏｋｕ　Ａｔｈｌｅｔｅ　Ｃｌｕｂ）②寺澤（旭医大）③梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ（６・０００㌔）　①中野愛琉（留萌高）②山田（旭工）③木村（剣淵高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）　①和田晴棋（道北陸協）
▽やり投げ　①花井瑛音（羽幌高）②西村（上川高）③山﨑（上川高）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①井上愛（士別小）②村田（龍谷ＡＣ）③中嶋（留萌ＡＣ）▽８００㍍　①遠藤有紗（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③中山（上士別小）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①島田結菜（神居東陸上少年団）②高嶋（旭川ＡＣ）③北川（なよろＪＡＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①刈谷心愛（赤平）

 

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