【男子】◇小学生▽１００㍍ ①梶原宗祐（龍谷ＡＣ）②井上（龍谷ＡＣ）③廣田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①橋場瑛介（龍谷ＡＣ）②黒住（龍谷ＡＣ）③荒生（かみふらのＸＣ少年団）▽１５００㍍ ①井上旺大（龍谷ＡＣ）②廣田（龍谷ＡＣ）③佐々木（留萌ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②一宮（神居東陸上少年団）③筧（神居東陸上少年団）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①清水嶺王（上富良野）②海鉾（東鷹栖）③田中（美幌拠点校）▽砲丸投げ ①高橋大誠（上富良野）②藤田（緑が丘）③小野田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭教大）②保科（旭教大）③高田（旭志峯）▽２００㍍ ①保科陸（旭教大）②森山（旭教大）③村瀬（旭北）▽４００㍍ ①三好輝空（旭志峯）②篠原（旭医大）③高畑（旭龍谷）▽８００㍍ ①佐々木健成（旭教大）②小林（富良野高）③木地谷（旭実）

▽１５００㍍ ①吉田柊汰（留萌高）②塚越（神居東中）③吉原（東神楽町陸上クラブ）▽３０００㍍ ①吉田柊汰（留萌高）②遠藤（東川高）③藤原（緑が丘中）▽５０００㍍ ①髙橋孝弘（道北陸協）②山川（富良野高）③津田（旭医大）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②田中（旭東）③田畑（富良野高）▽４００㍍障害 ①鎌田亜津煌（旭龍谷）②菅原（旭志峯）③廣嶋（旭東）▽４００㍍リレー ①旭教大②旭志峯Ａ③旭龍谷▽走り高跳び ①蝦名優斗（羽幌高）②中村（旭西）③畠山（旭東）▽棒高跳び ①吉村武翔（旭龍谷）②尾山（旭龍谷）③半澤（旭龍谷）▽走り幅跳び ①森田裕慈（道北陸協）②増谷（旭龍谷）③齋藤（旭龍谷）▽三段跳び ①阿部匠真（旭志峯）②松本（旭東）③福士（羽幌高）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①西尾宗真（上川高）②沼岡（旭工）③山田（旭工）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①梶浦蓮（旭医大）②寺澤（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①沼岡芯喜（旭工）②古賀（旭北）③遠藤（羽幌）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①澁谷匠（Ｄｏｈｏｋｕ Ａｔｈｌｅｔｅ Ｃｌｕｂ）②寺澤（旭医大）③梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①中野愛琉（留萌高）②山田（旭工）③木村（剣淵高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔） ①和田晴棋（道北陸協）

▽やり投げ ①花井瑛音（羽幌高）②西村（上川高）③山﨑（上川高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①井上愛（士別小）②村田（龍谷ＡＣ）③中嶋（留萌ＡＣ）▽８００㍍ ①遠藤有紗（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③中山（上士別小）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①島田結菜（神居東陸上少年団）②高嶋（旭川ＡＣ）③北川（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①刈谷心愛（赤平）

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