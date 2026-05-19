【男子】◇団体▽リーグ 旭龍谷４―０旭志峯、旭龍谷５―０旭工、旭龍谷５―０旭実、旭龍谷５―０旭南、旭志峯４―１旭工、旭志峯５―０旭実、旭志峯５―０旭南、旭工４―１旭実、旭工４―１旭南、旭南４―１旭実▽順位 ①旭龍谷４勝②旭志峯３勝１敗③旭工２勝２敗④旭南１勝３敗⑤旭実４敗

◇個人▽６０㌔級 ①蛯澤真之助（旭龍谷）②吉田颯（旭南）③服部吉帝（旭龍谷）③下田悠冴（旭志峯）⑤藤井光太（旭志峯）⑤佐藤友哉（旭西）⑤柴山賢人（旭志峯）⑤得能理杜（旭東）▽６６㌔級 ①和歌陽太（旭志峯）②佐藤康生（旭龍谷）③平間庵慈（旭実）③成田快（旭龍谷）⑤平野開豊（旭実）⑤坪川陽向（旭南）⑤渡邉廉（旭実業）⑤佐藤魁勇（旭龍谷）▽７３㌔級 ①横澤優盛（旭龍谷）②遠藤馴太（旭志峯）③京谷彪生（旭龍谷）③木原湊正（旭龍谷）⑤國分星那（旭志峯）⑤上口柊（旭実）⑤合田愁矢（旭志峯）⑤桑田悠叶（旭工）▽８１㌔級 ①佐藤雄心（旭志峯）②佐藤大翔（旭龍谷）③湯浅直（旭工）③谷口大斗（旭志峯）⑤岸本蓮（旭志峯）⑤雨尾虎祐（旭南）⑤岸本康誠（旭実）⑤村田歩人（旭龍谷）▽９０㌔級 ①中根蒼悟（旭龍谷）②松林孜竜（旭龍谷）③右田春音（旭龍谷）③光永壮汰（旭龍谷）⑤山崎凰佑（旭龍谷）⑤田中烈（旭龍谷）⑤伊林光揮（旭実）⑤佐藤瑛斗（旭志峯）▽１００㌔級 ①葛西樹生（旭龍谷）②井嶋行誠（旭龍谷）③横山煌士（旭龍谷）③安藤亜斗夢（旭龍谷）⑤笹川英慈（旭工）⑤倉内耀大（旭南）⑤長尾昊俄（旭志峯）▽１００㌔超級 ①菊地良生（旭龍谷）②松浦誠太（旭龍谷）③近野幹太（旭志峯）③赤井千峰（旭龍谷）⑤関根大悟（旭龍谷）⑤齋藤伸樹（旭農）⑤上村樹生（旭工）⑤山下恭佑（旭龍谷）⑨川島風駕（旭龍谷）

【女子】団体▽リーグ 旭明成２―１旭志峯、旭志峯３―０旭南、旭明成２―１旭南▽順位 ①旭明成２勝②旭志峯１勝１敗③旭南３敗

◇個人▽４８㌔級 ①金谷茉穂（旭志峯）②谷藤菜奈子（旭南）▽５２㌔級 ①宗像ゆら（旭志峯）②田中理心（旭志峯）③佐伯フラハ（旭農）▽５７㌔級 ①鈴木瑚音（旭明成）②波多野月七（旭志峯）③長田都（旭南）▽６３㌔級 ①村瀨來良（旭志峯）②植田百映（旭南）③北島栞（旭明成）③坂本夕真（旭志峯）▽７０㌔級 ①福士莉久（旭実）②清水ひな（旭志峯）▽７８㌔級 ①小山内くるみ（旭明成）▽７８㌔超級 ①原田楓（旭明成）②岩崎優生（旭志峯）③荒牧沙彩（旭志峯）

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