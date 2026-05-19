【男子】◇団体▽予選リーグＡ ①旭実②旭農③旭志峯▽同Ｂ ①旭東②旭工③上富良野▽同Ｃ ①旭明成②旭商③東川▽同Ｄ ①旭西②留萌③羽幌▽決勝トーナメント１回戦 旭実２―１旭工、旭西２―１旭商、旭明成２―０旭農、旭東２―１留萌▽準決勝 旭実２―０旭西、旭東２―０旭明成▽決勝 旭実２―０旭東▽代表決定戦 旭明成２―０旭西

◇ダブルス▽準々決勝 沖中瑛太・西原蒼太（旭実）４―１高橋悠斗・工藤大雅（旭東）、濱本陽向・澤内蒼空（旭実）４―２山口悠真・細川瑛汰（旭実）、川上颯太・吉田恵悟（旭実）４―３高橋紳一郎・大村健斗（旭実）、前田朝杜・駒津大河（旭東）４―０高本健司・小林無双（旭実）▽準決勝 沖中・西原４―０濱本・澤内、川上・吉田４―２前田・駒津▽決勝 沖中・西原４―０川上・吉田

【女子】◇団体▽予選リーグＡ ①旭明成②旭商③旭農▽同Ｂ ①旭実②旭北③留萌▽同Ｃ ①旭東②旭西③富良野▽決勝トーナメント１回戦 旭北２―１旭西、旭商２―１旭東▽準決勝 旭明成２―０旭北、旭実２―０旭商▽決勝 旭明成２―１旭実▽代表決定戦 旭北２―１旭商

◇ダブルス▽準々決勝 橘内美心・佐藤杏咲（旭実）４―１井澤美織・黒谷柚葵（旭東）、平尾紅葉・獅畑日乃音（旭明成）４―２樋口友絆・和田愛珂（旭明成）、奥山結菜・福本穂月（旭明成）４―０清野未羽・岸本心音（旭実）、斉藤香恋・西木戸心（旭明成）４―１服部胡桃・佐藤百華（旭実）▽準決勝 橘内・佐藤４―１平尾・獅畑、斉藤・西木戸４―０奥山・福本▽決勝 斉藤・西木戸４―２橘内・佐藤

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