【男子】◇団体▽予選ブロックＡ ①旭実②旭農③南富良野▽同Ｂ ①旭南②旭西③留萌▽同Ｃ ①旭東②旭工③富良野▽同Ｄ ①旭北②旭永嶺③羽幌▽準決勝 旭実３―０旭北、旭南３―０旭東▽決勝 旭実３―０旭南▽代表決定戦 旭東３―２旭北

◇ダブルス▽準決勝 入江佳輝・坂田虎鉄（旭実）３―１後藤大輝・片山晴聖（旭実）、中山隼毅・吉田太耀（旭実）３―２田中聖夜・天野風斗（旭実）▽決勝 中山・吉田３―０入江・坂田

◇シングルス▽準決勝 木村海斗（旭実）３―１中山隼毅（旭実）、入江佳輝（旭実）３―１長田秀樹（旭実）▽決勝 入江３―１木村

【女子】◇団体▽予選ブロックＡ ①旭実②旭東③旭北④旭工⑤羽幌▽同Ｂ ①旭西②旭永嶺③旭農④旭南⑤留萌▽準決勝 旭実３―０旭永嶺、旭西３―０旭東▽決勝 旭実３―０旭西▽代表決定戦 旭永嶺３―１旭東

◇ダブルス▽準決勝 中田美聖・髙橋楓（旭実）３―０大坪夕藍・水口実紅（旭西）、工藤穂乃花・造田陽央里（旭東）３―２清水心結・中井美弥（旭実）▽決勝 中田・髙橋３―０工藤・造田

◇シングルス▽準決勝 中田美聖（旭実）３―０中井美弥（旭実）、髙橋楓（旭実）３―０清水心結（旭実）▽決勝 中田３―０髙橋

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