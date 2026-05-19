　【男子】◇団体▽予選ブロックＡ　①旭実②旭農③南富良野▽同Ｂ　①旭南②旭西③留萌▽同Ｃ　①旭東②旭工③富良野▽同Ｄ　①旭北②旭永嶺③羽幌▽準決勝　旭実３―０旭北、旭南３―０旭東▽決勝　旭実３―０旭南▽代表決定戦　旭東３―２旭北
　◇ダブルス▽準決勝　入江佳輝・坂田虎鉄（旭実）３―１後藤大輝・片山晴聖（旭実）、中山隼毅・吉田太耀（旭実）３―２田中聖夜・天野風斗（旭実）▽決勝　中山・吉田３―０入江・坂田
　◇シングルス▽準決勝　木村海斗（旭実）３―１中山隼毅（旭実）、入江佳輝（旭実）３―１長田秀樹（旭実）▽決勝　入江３―１木村
　【女子】◇団体▽予選ブロックＡ　①旭実②旭東③旭北④旭工⑤羽幌▽同Ｂ　①旭西②旭永嶺③旭農④旭南⑤留萌▽準決勝　旭実３―０旭永嶺、旭西３―０旭東▽決勝　旭実３―０旭西▽代表決定戦　旭永嶺３―１旭東
　◇ダブルス▽準決勝　中田美聖・髙橋楓（旭実）３―０大坪夕藍・水口実紅（旭西）、工藤穂乃花・造田陽央里（旭東）３―２清水心結・中井美弥（旭実）▽決勝　中田・髙橋３―０工藤・造田
　◇シングルス▽準決勝　中田美聖（旭実）３―０中井美弥（旭実）、髙橋楓（旭実）３―０清水心結（旭実）▽決勝　中田３―０髙橋

 

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