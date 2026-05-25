【男子】◇団体▽１回戦 旭龍谷３―０留萌▽２回戦 旭永嶺２―１旭龍谷、旭西２―１旭南、旭藤星２―１富良野、旭東２―１旭北▽準決勝 旭西２―１旭永嶺、旭藤星２―１旭東▽決勝 旭藤星２―１旭西▽３位決定戦 旭永嶺２―１旭東
◇シングルス▽準決勝 中山櫂（旭永嶺）６―４岩田真昊（旭藤星）、水上粋介（旭明成）６―３入江直汰（旭藤星）▽決勝 水上６―２中山
◇ダブルス▽準決勝 水上粋介・酒井健太郎（旭明成）７―５中山櫂・金子楓斗（旭永嶺）、谷口遥真・村岡結也（旭西）７―５小山煌人・眞坂昂希（旭南）▽決勝 水上・酒井７―６谷口・村岡
【女子】◇団体▽１回戦 旭北２―１旭龍谷▽２回戦 旭永嶺３―０旭北、旭西２―１旭南、富良野３―０旭明成、旭藤星３―０旭東▽準決勝 旭永嶺２―０旭西、旭藤星２―１富良野▽決勝 旭永嶺２―０旭藤星▽３位決定戦 旭西２―１富良野
◇シングルス▽準決勝 真鳥桜羽（旭永嶺）６―３宮﨑詩織（旭西）、鎌田珠莉（旭藤星）６―２鎌田真綾（旭藤星）▽決勝 鎌田６―１真鳥
◇ダブルス▽準決勝 宮﨑詩織・大槻美尋（旭西）６―２高田美來・豆田星凪（旭永嶺）、真鳥桜羽・笹森音羽樺（旭永嶺）６―４本郷佑佳・葭田野華（富良野）▽決勝 真鳥・笹森６―２宮﨑・大槻
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