【男子】▽１回戦 旭西８６―４８旭永嶺、留萌７５―４７旭農、旭明成８２―６６旭南、旭志峯１２８―３１旭北、旭実６３―５８旭藤星、旭東７１―２９羽幌、旭工１２８―３７富良野▽２回戦 旭龍谷９９―６０旭西、旭明成９９―７２留萌、旭志峯８３―６６旭実、旭工７８―５０旭東◇決勝リーグ 旭龍谷１０９―５５旭明成、旭龍谷７６―７１旭志峯、旭工６３―６２旭龍谷、旭志峯１０１―６３旭明成、旭工１０２―６１旭明成、旭工６０―５８旭志峯▽順位 ①旭工３勝②旭龍谷２勝１敗③旭志峯１勝２敗③旭明成３敗

◇ベスト５ 藤原怜士（旭工）、義達晴太（旭工）、（旭龍谷）松井聖斗（旭龍谷）、片川瑛太（旭龍谷）、西山誠悟（旭志峯）

【女子】▽１回戦 旭実１０１―５５東川、旭東６５―２４旭農、旭南８０―３４旭北、旭龍谷１０５―４９旭西、旭商７０―４７留萌、富良野３７―３５旭永嶺▽２回戦 旭明成１１６―５１旭実、旭南６４―３１旭東、旭龍谷９５―５７旭商、旭藤星１４２―１７富良野◇決勝リーグ 旭明成１００―１４旭南、旭明成９６―５５旭龍谷、旭明成７９―４７旭藤星、旭龍谷６１―４７旭南、旭藤星６３―３６旭南、旭藤星７６―６４旭龍谷▽順位 ①旭明成３勝②旭藤星２勝１敗③旭龍谷１勝２敗③旭南３敗

◇ベスト５ 伊藤愛莉（旭明成）、佐々木莉子（旭明成）、廣野花梨（旭明成）、菊地海良（旭藤星）、中農結愛（旭龍谷）

バレーボール（２０～２２日・道北アークス大雪アリーナ）

【男子】◇予選グループ戦 旭工２―０旭南、留萌２―０旭北、旭北２―０旭南、旭明成２―０旭西、旭東２―０旭西、富良野２―０旭永嶺、旭実２―０旭永嶺▽８番手決定戦 旭西２―０旭南、旭西２―１旭永嶺

◇決勝トーナメント▽１回戦 旭工２―０旭西、富良野２―０旭明成、旭実２―０留萌、旭北２―１旭東 ◇決勝リーグ 旭工２―０富良野、旭実２―０旭北、旭工２―０旭実、富良野２―０旭北、旭実２―０富良野、旭工２―０旭北▽順位 ①旭工３勝②旭実２勝１敗③富良野１勝２敗④旭北３敗

◇優秀選手 今琉聖（旭工）、渡辺蒼隆（旭工）、上林新（旭工）、立花蓮次（旭実）、田中水基（旭実）、池田俳努（富良野）、佐藤暉一郎（旭北）

【女子】◇予選グループ戦 旭実２―０旭東、富良野２―０旭北、旭北２―１旭東、旭志峯２―０旭永嶺、旭藤星２―０旭商、旭永嶺２―０旭商、旭龍谷２―０旭農、旭南２―０旭西、旭西２―０旭農、留萌２―０羽幌、旭明成２―０羽幌

◇決勝トーナメント▽１回戦 富良野２―０旭永嶺、旭南２―０留萌、旭西２―０旭藤星▽２回戦 旭実２―０富良野、旭明成２―０旭北、旭龍谷２―０旭南、旭志峯２―０旭西

◇決勝リーグ 旭実２―０旭明成、旭志峯２―０旭龍谷、旭実２―０旭龍谷、旭志峯２―０旭明成、旭龍谷２―０旭明成、旭実２―０旭志峯▽順位 ①旭実３勝②旭志峯２勝１敗③旭龍谷１勝２敗④旭明成３敗

◇優秀選手 柳原奈苗（旭実）、永坂美姿（旭実）、千葉涼夏（旭実）、西垣沙耶（旭志峯）、前田莉璃（旭志峯）、藤原紗也乃（旭龍谷）、工藤心優（旭明成）

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