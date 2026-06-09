【男子】▽１００㍍ ①平井悠晴（龍谷ＡＣ）１１秒６３②中山結翔（龍谷ＡＣ）③小笠原凌生（永山）▽２００㍍ ①平井悠晴（龍谷ＡＣ）２３秒４５②小笠原凌生（永山）③中山結翔（龍谷ＡＣ）▽４００㍍ ①磯谷尚汰（旭川ＡＣ）５６秒３２②廣田陽仁（龍谷ＡＣ）③小野寺兼大（広陵）▽８００㍍ ①廣田陽仁（龍谷ＡＣ）２分０７秒６０②中野栄治（神居東）③磯谷尚汰（旭川ＡＣ）▽１５００㍍ ①塚越郁斗（神居東）４分２６秒１５②藤原大志（緑が丘）③石川颯大（緑が丘）▽３０００㍍ ①塚越郁斗（神居東）９分２６秒４６②藤原大志（緑が丘）③石川颯大（緑が丘）▽１１０㍍障害 ①海鉾翔真（東鷹栖）１５秒７７②鈴木玲音（神居東）③藤原勇仁（神居東）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ（新田遥輝、平井悠晴、中園未那斗、中山結翔）４４秒９８＝大会新②東鷹栖③緑が丘▽走り高跳び ①成田翼輝（神居東）１㍍６４②北島岳（神居東）③布施来王（東鷹栖）▽棒高跳び ①浅川煌雪（広陵）２㍍６０②白取諒馬（広陵）▽走り幅跳び ①加藤惺羽（東鷹栖）５㍍７５②中園未那斗（龍谷ＡＣ）③伊藤幸也（広陵）▽砲丸投げ ①藤田一颯（緑が丘）１１㍍１２②小野田圭吾（緑が丘）③大田悠太（東鷹栖）

【女子】▽１００㍍ ①中村心音（緑が丘）１３秒４９②佐藤愛菜（緑が丘）③佐藤雫（龍谷ＡＣ）▽２００㍍ ①中村心音（緑が丘）２７秒４０②石川葉織（ＴＲＣ）③佐藤愛菜（緑が丘）▽８００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）２分２２秒０２＝大会新②越野みな（神居東）③莅戸優羽（神居東）▽１５００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）４分５６秒０１②羽田胡桃（龍谷ＡＣ）③莅戸優羽（神居東）▽１００㍍障害 ①赤坂奏音（旭川ＡＣ）１７秒９８②髙橋真桜奈（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー ①緑が丘５２秒３３②旭川ＡＣ③神居東▽走り高跳び ①山下華穂（龍谷ＡＣ）１㍍３５②柳田凜佳（緑が丘）③窪田こはる（広陵）▽走り幅跳び ①佐藤雫（龍谷ＡＣ）４㍍５９②赤坂奏音（旭川ＡＣ）③宮﨑ハナ（神居東）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）１２㍍５０②鈴木うらら（旭川ＡＣ）▽４種競技 ①腰越穂海（旭川ＡＣ）１２４５点

あさひかわ新聞では、地域のスポーツ記事を毎週発行しています

その他スポーツ情報を月額1,260円で読む

電子版はこちら