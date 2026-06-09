　【男子】◇自由形▽８０㍍　①鈴木創真（旭永嶺）②杉森翔太（旭藤星）③森陽汰（旭南）▽１００㍍　　①鈴木創真（旭永嶺）②本山佑浦（旭龍谷）③杉森翔太（旭藤星）④森陽汰（旭南）▽２００㍍　①森山愛斗（旭志峯）②本山佑浦（旭龍谷）③村上慶悟（旭永嶺）▽４００㍍　①森山愛斗（旭志峯）②鈴木広大（旭工）③村上慶悟（旭永嶺）▽１５００㍍　①鈴木広大（旭工）◇背泳ぎ▽１００㍍　①中村太陽（旭西）②木絹泰我（旭永嶺）▽２００㍍　①中村太陽（旭西）◇平泳ぎ▽１００㍍　①佐藤有（旭東）▽２００㍍　①佐藤有（旭東）◇バタフライ▽１００㍍　①小野田陽太（旭永嶺）◇個人メドレー▽２００㍍　①浦谷昊慎（旭藤星）②川崎廉（旭志峯）③羽根暖人（旭北）▽４００㍍　①浦谷昊慎（旭藤星）②川崎廉（旭志峯）③羽根暖人（旭北）◇リレー▽４００㍍　①旭永嶺
　【女子】◇自由形▽５０㍍　①飛彈野えみる（旭実）②中村冬和（旭東）③岡野心葉（旭永嶺）▽１００㍍　①矢部恵衣（旭西）②飛彈野えみる（旭実）③中村冬和（旭東）▽２００㍍　①矢部恵衣（旭西）②白峰菜央（旭東）▽４００㍍　①髙橋こころ（旭永嶺）②白峰菜央（旭東）▽８００㍍　①髙橋こころ（旭永嶺）◇背泳ぎ▽１００㍍　①堂用由芽（東川）②斉藤桃香（東川）③三島詩織（旭永嶺）▽２００㍍　①堂用由芽（東川）②斉藤桃香（東川）◇平泳ぎ▽１００㍍　①齊藤美乃（旭東）▽２００㍍　①齊藤美乃（旭東）◇バタフライ▽１００㍍　①千葉あゆか（富良野）▽２００㍍　①千葉あゆか（富良野）◇個人メドレー▽２００㍍　①三島詩織（旭永嶺）◇リレー▽４００㍍　①旭永嶺②旭東◇メドレーリレー▽４００㍍　①旭東

 

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