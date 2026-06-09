【男子】◇自由形▽８０㍍ ①鈴木創真（旭永嶺）②杉森翔太（旭藤星）③森陽汰（旭南）▽１００㍍ ①鈴木創真（旭永嶺）②本山佑浦（旭龍谷）③杉森翔太（旭藤星）④森陽汰（旭南）▽２００㍍ ①森山愛斗（旭志峯）②本山佑浦（旭龍谷）③村上慶悟（旭永嶺）▽４００㍍ ①森山愛斗（旭志峯）②鈴木広大（旭工）③村上慶悟（旭永嶺）▽１５００㍍ ①鈴木広大（旭工）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①中村太陽（旭西）②木絹泰我（旭永嶺）▽２００㍍ ①中村太陽（旭西）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①佐藤有（旭東）▽２００㍍ ①佐藤有（旭東）◇バタフライ▽１００㍍ ①小野田陽太（旭永嶺）◇個人メドレー▽２００㍍ ①浦谷昊慎（旭藤星）②川崎廉（旭志峯）③羽根暖人（旭北）▽４００㍍ ①浦谷昊慎（旭藤星）②川崎廉（旭志峯）③羽根暖人（旭北）◇リレー▽４００㍍ ①旭永嶺

【女子】◇自由形▽５０㍍ ①飛彈野えみる（旭実）②中村冬和（旭東）③岡野心葉（旭永嶺）▽１００㍍ ①矢部恵衣（旭西）②飛彈野えみる（旭実）③中村冬和（旭東）▽２００㍍ ①矢部恵衣（旭西）②白峰菜央（旭東）▽４００㍍ ①髙橋こころ（旭永嶺）②白峰菜央（旭東）▽８００㍍ ①髙橋こころ（旭永嶺）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①堂用由芽（東川）②斉藤桃香（東川）③三島詩織（旭永嶺）▽２００㍍ ①堂用由芽（東川）②斉藤桃香（東川）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①齊藤美乃（旭東）▽２００㍍ ①齊藤美乃（旭東）◇バタフライ▽１００㍍ ①千葉あゆか（富良野）▽２００㍍ ①千葉あゆか（富良野）◇個人メドレー▽２００㍍ ①三島詩織（旭永嶺）◇リレー▽４００㍍ ①旭永嶺②旭東◇メドレーリレー▽４００㍍ ①旭東

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