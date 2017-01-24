旭川文化芸術協議会（菅野孝山会長）の舞台公演「北を創る」が二月二十六日（日）午前十時半から、旭川市民文化会館大ホールで行われます。
今回で二十八回目の公演。尺八や三味線など邦楽を中心に、日本舞踊やフラメンコまで、様々なジャンル、流派の異なる芸術・芸能団体が一堂に集います。次世代への普及が務めとの思いを胸に、十四団体が出演します。プログラムは次の通りです。
【一部】①箏曲 生田流宮城社尚美会「北海民謡調」②長唄 柏春会「元禄 花見踊」③尺八 都山流尺八「寒砧」④日本舞踊 西﨑流静代社中「箏曲 春の海」「大和楽 初恋」⑤箏曲 山田流松美会「岡康砧」⑥日本舞踊 西川流西川鈴香社中「長唄 藤娘」「小曲 もみじ」⑦民謡舞踊 新日本民謡舞踊なでしこ会（初参加）「桜貝」「だんじり」「春雨情話（春雨入り）」
【二部】①箏曲 生田流正派静調会「富士」②長唄 柏奈美会「鞍馬山」③箏曲 合同研究会 彩「砧」④バレエ 旭川バレエ研究会（越智慶子記念）「妖精の踊り」「宝石」⑤箏曲 創明音楽会葦の会「北国雪賦（せっぷ）」⑥フラメンコ エルモラード・フラメンコスタジオ「カラコレス」「タンギージョ」ほか⑦民謡・三絃 孝山会社中「石狩川流れ節」「津軽甚句」ほか
入場料は千円。小学生以下は無料です。