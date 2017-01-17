※大会の写真は写真ギャラリーで販売中です（1月8日 会長杯バスケットボール、1月14日 会長杯バスケ）
【男子】
▽１回戦
旭医大８４―４１旭龍谷、ＲＥＡＬＭ９２―７３旭東栄、旭川神田クラブ８６―５７旭農
▽２回戦
旭川キシイ９２―２８旭医大、旭教大１１６―４０旭実、旭永嶺１０６―５２旭高専、旭川籠球クラブ１１１―４５旭西、旭工１０２―５９ＲＥＡＬＭ、旭川トラッシュクラブ７６―１８旭明成、旭川大雪クラブ８０―５４旭東、ブリンガーズ８２―４４旭川神田クラブ
▽３回戦
旭川キシイ９５―５７旭教大、旭川籠球クラブ１１２―６４旭永嶺、旭工８７―６８旭川トラッシュクラブ、ブリンガーズ５３―４９旭川大雪クラブ
▽準決勝
旭川キシイ９６―６７旭川籠球クラブ、ブリンガーズ７９―５３旭工
▽決勝
旭川キシイ７０―４４ブリンガーズ
▽優秀選手
片桐圭裕（旭川キシイ）
【女子】
▽１回戦
ゼロ８２―３０旭東栄、旭南７１―７０旭実、旭明成６３―４７旭商、旭北１０７―３１旭農、旭教大８８―３０旭西、旭東８０―５４旭医大、旭龍谷１１２―２６旭高専
▽２回戦
旭川篭友会１０５―２６ゼロ、旭明成８６―４６旭南、旭教大７１―５９旭北、旭龍谷９３―２７旭東
▽準決勝
旭川篭友会６７―６０旭明成、旭龍谷７２―４５旭教大
▽決勝
旭川篭友会５６―４９旭龍谷
▽優秀選手
奥真梨奈（旭川篭友会）