▽一般男子
①シビルローダーズ
▽同女子
①ひっぱりま～す
▽同男女混合
①花岡塾
▽小学生高学年
①サンライズ
▽同低学年
①新綱ミニオンズ
綱引き 第３０回北海道フェスティバル・北海道小学生選手権大会イン旭川（２５日・大雪アリーナ）＝１位のみ
2017/06/27
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