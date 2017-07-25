…銃剣道…

◇団体戦

▽小学生２年以下

①美幌銃剣道少年団②旭川銃剣道短剣道同好会③名寄ピヤシリ銃剣道少年団④春光スポーツ少年団

▽同３・４年

①春光スポーツ少年団②千歳少年銃剣道クラブ③札幌中央体育館④名寄ピヤシリ銃剣道少年団

▽同５・６年

①名寄ピヤシリ銃剣道少年団Ａ②名寄ピヤシリ銃剣道少年団Ｂ

▽中・高校生

①旭実Ａ②旭実Ｂ③名寄ピヤシリ銃剣道少年団Ｂ④旭川銃剣道短剣道同好会

▽北風旗

①名寄ピヤシリ銃剣道少年団②春光スポーツ少年団③美幌銃剣道少年団④滝川少年銃剣道クラブ

◇個人

▽小学生２年以下

①岩渕将也（旭川）②村上（美幌）③加藤（札幌）④佐藤（美幌）

▽同３・４年

①宮田淳生（千歳）②古川（春光）③稲辺（札幌）④石山（名寄）

▽同５・６年

①谷誓哉（名寄）②芦田（名寄）③坂田（名寄）④谷武（名寄）

▽中学生

①堀口響（名寄）②潮（旭川）③寒河江（名寄）④吉田（美幌）

▽高校生

①寒河江優斗（旭実）②松浦（旭実）③堀口（名寄）④今（滝川）

…短剣道…

◇個人

▽小学生４年以下

①岩渕将也（旭川）②今野（春光）③古川（春光）④芦田（名寄）

▽同５・６年

①谷誓哉（名寄）②坂田（名寄）③芦田（名寄）④谷武（名寄）

▽中・高校生

①佐久間蒼太（名寄）②寒河江（名寄）③堀口（名寄）④児玉（旭川）