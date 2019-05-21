▽準決勝
東川大雪８―５神楽、東聖１０―０東旭川
▽決勝
東聖８―３東川大雪
▽３・４位決定戦
東旭川１０―８神楽
軟式野球 高円宮賜杯第３９回全日本学童大会旭川支部予選兼第２回北海道菅公学生服社旗争奪大会（１８日・当麻球場）
2019/05/21
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