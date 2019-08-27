神居東４―１愛宕（菅谷、加藤、落合２＝神、八重樫＝愛）、トラウム２ｎｄ３―２上富良野（Ｏ・Ｇ、佐藤久２＝ト、三好、小玉＝上）、東明４―１富良野合同（藤原、進藤、松田、森谷＝東、仁科＝富）、六合４―０中富良野（山崎２、升田、武田和＝六）、神居東２５―０東陽（加藤８、落合４、櫻田６、堀、山岸３、菅谷、福田２＝神）、愛宕３―３緑が丘サテライト（板東２、穴吹＝愛、阿部、中川、藤原＝緑）、東川１―１名寄東（日蔭＝東、渡邊＝名）、明星４―０鷹栖（富樫２、能登、北村＝明）、永山南２―０パステーク（沼食、近江＝永）、トラウム４ｔｈ３―２緑が丘サード（坂部、阿部、川畠＝ト、吉川、松野＝緑）、ＳＳＳＣ９―０旭教大付属（尾形真２、千葉２、二瓶、大塚２、工藤、真田＝Ｓ）、美深３―１神居（大河原、佐藤２＝美、Ｏ・Ｇ＝神）、啓北５―０北門（北川、岡田２、茂木２＝啓）、トラウム３ｒｄ２―２北星（高藤、田湯＝ト、後藤２＝北）、中央７―０東神楽（松村２、山崎２、鈴木３＝中）、広陵６―１留萌（栗栖３、寺崎、田中、岩本＝広、宇治＝留）、東明４―０愛宕（松田、菅原、榮東、平間＝東）、増毛２―１緑が丘サテライト（三鹿惇、三鹿由＝増、片岡＝緑）、六合７―０トラウム４ｔｈ（田村、田口、山崎２、武田、金森、土門＝六）、永山南９―０北星（近江２、沼倉６、若林快＝永）、上富良野５―０旭教大付属（村田２、山谷２、多湖＝上）、名寄東１―０パステーク（渡邊＝名）、鷹栖７―１中富良野（鈴木柊、藤川、楠本２、加藤北、長谷部、鈴木明＝鷹、幸田＝中）、緑が丘サード１―１東神楽（谷本＝緑、大関＝東）、トラウム３ｒｄ６―０神居（北原３、山下、高藤、佐々木＝ト）、トラウム２ｎｄ３―１北門（佐藤久２、植田＝ト、影近＝北））、広陵１―０ＳＳＳＣ（寺崎＝広）、留萌２―２啓北（尾崎２＝留、北川、芳野＝啓）、東川７―１春光台（溝口４、日蔭、矢ノ目、行天＝東、見砂＝春）、忠和１３―０東陽（山崎７、内嶋２、Ｏ・Ｇ、平間２、龍野＝忠）、中央１―１東光（山崎＝中、高橋＝東）
サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（３、１０、１１、１８日・花咲球技場ほか）
2019/08/27
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