【男子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①松本虎流（旭龍谷）②二木（ＡＬＬ）③山田（旭大高）
▽２００㍍
①山田楓河（旭大高）②小板橋（旭大高）③大道（旭大高）
▽４００㍍
①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③酒井（旭大高）
▽８００㍍
①鴻上大和（旭永嶺）②尾崎（士別翔雲）③遠藤（ＡＬＬ）
▽１５００㍍
①栗山知士（旭実）②塩崎（旭大高）③鴻上（旭永嶺）
▽５０００㍍
①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②原田（旭実）③吉田（旭西）
▽１１０㍍障害
①川島康明（旭大高）②赤本（遠別農高）③小野（旭大高）
▽４００㍍障害
①三浦学（ＡＬＬ）②殿山（旭大高）③池田（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭大高Ｂ②旭龍谷③ＡＬＬ―Ａ
▽走り高跳び
①山本聖己（旭工）②紺藤（旭大高）③坂井（旭大高）
▽走り幅跳び
①宮前匠（羽幌高）②川島（旭大高）③高野（旭大高）
▽砲丸投げ
①板垣龍星（旭大高）②桑折（富良野緑峰）③中嶋（旭大高）
▽円盤投げ
①板垣龍星（旭大高）②山崎（旭大高）③桑折（富良野緑峰）
▽ハンマー投げ
①笹原龍（旭農）②中嶋（旭大高）③伊藤（旭農）
▽やり投げ
①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③小林（旭大高）
【女子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①鈴木くるみ（日体大）②山崎（旭大高）③大沢（旭大高）
▽２００㍍
①山崎未夢（旭大高）②鈴木（日体大）③垣副（旭大高）
▽４００㍍
①阿部充希（旭大高）②吉田（旭大高）③杉下（羽幌高）
▽８００㍍
①小林美夕菜（旭東）②阿部（旭大高）③村元（旭南）
▽１５００㍍
①菊地結香（旭龍谷）②石川（旭龍谷）③足沢（旭龍谷）
▽１００㍍障害
①高橋理沙（旭北）②藤田（稚内高）③佐藤（旭北）
▽４００㍍障害
①小山田結（旭大高）②北川（富良野緑峰）
▽４００㍍リレー
①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③旭龍谷
▽走り高跳び
①中本咲里耶（旭大高）②千葉（旭工）③横田（旭東）
▽走り幅跳び
①石岡こころ（旭大高）②斎藤（旭永嶺）③杉本（稚内高）
▽三段跳び
①石原那奈（旭大高）
▽砲丸投げ
①加納弥生（旭大高）②伊井（留萌高）③早坂（羽幌高）
▽円盤投げ
①加納弥生（旭大高）②角野（旭明成）③丸山（旭南）
▽ハンマー投げ
①西崎菜々子（富良野緑峰）
▽やり投げ
①早坂明莉（羽幌高）②村椿（旭工）③清原（留萌高）