【男子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①松本虎流（旭龍谷）②二木（ＡＬＬ）③山田（旭大高）

▽２００㍍

①山田楓河（旭大高）②小板橋（旭大高）③大道（旭大高）

▽４００㍍

①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③酒井（旭大高）

▽８００㍍

①鴻上大和（旭永嶺）②尾崎（士別翔雲）③遠藤（ＡＬＬ）

▽１５００㍍

①栗山知士（旭実）②塩崎（旭大高）③鴻上（旭永嶺）

▽５０００㍍

①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②原田（旭実）③吉田（旭西）

▽１１０㍍障害

①川島康明（旭大高）②赤本（遠別農高）③小野（旭大高）

▽４００㍍障害

①三浦学（ＡＬＬ）②殿山（旭大高）③池田（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ｂ②旭龍谷③ＡＬＬ―Ａ

▽走り高跳び

①山本聖己（旭工）②紺藤（旭大高）③坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①宮前匠（羽幌高）②川島（旭大高）③高野（旭大高）

▽砲丸投げ

①板垣龍星（旭大高）②桑折（富良野緑峰）③中嶋（旭大高）

▽円盤投げ

①板垣龍星（旭大高）②山崎（旭大高）③桑折（富良野緑峰）

▽ハンマー投げ

①笹原龍（旭農）②中嶋（旭大高）③伊藤（旭農）

▽やり投げ

①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③小林（旭大高）

【女子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①鈴木くるみ（日体大）②山崎（旭大高）③大沢（旭大高）

▽２００㍍

①山崎未夢（旭大高）②鈴木（日体大）③垣副（旭大高）

▽４００㍍

①阿部充希（旭大高）②吉田（旭大高）③杉下（羽幌高）

▽８００㍍

①小林美夕菜（旭東）②阿部（旭大高）③村元（旭南）

▽１５００㍍

①菊地結香（旭龍谷）②石川（旭龍谷）③足沢（旭龍谷）

▽１００㍍障害

①高橋理沙（旭北）②藤田（稚内高）③佐藤（旭北）

▽４００㍍障害

①小山田結（旭大高）②北川（富良野緑峰）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③旭龍谷

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）②千葉（旭工）③横田（旭東）

▽走り幅跳び

①石岡こころ（旭大高）②斎藤（旭永嶺）③杉本（稚内高）

▽三段跳び

①石原那奈（旭大高）

▽砲丸投げ

①加納弥生（旭大高）②伊井（留萌高）③早坂（羽幌高）

▽円盤投げ

①加納弥生（旭大高）②角野（旭明成）③丸山（旭南）

▽ハンマー投げ

①西崎菜々子（富良野緑峰）

▽やり投げ

①早坂明莉（羽幌高）②村椿（旭工）③清原（留萌高）