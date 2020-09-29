旭蹴会２―０ヴェルデラッソ旭川、クラブトレヴォ０―０カナーレ小樽、サンクＦＣくりやま５―３ビッグ１サッカークラブ
　
▽順位　
①旭蹴会（旭川）４勝１分②サンクＦＣくりやま（空知）４勝１敗③ヴェルデラッソ旭川３勝２敗④ビッグ１サッカークラブ（千歳）１勝１分３敗⑤クラブトレヴォ（北空知）１勝１分３敗⑥カナーレ小樽１分４敗