旭蹴会２―０ヴェルデラッソ旭川、クラブトレヴォ０―０カナーレ小樽、サンクＦＣくりやま５―３ビッグ１サッカークラブ
▽順位
①旭蹴会（旭川）４勝１分②サンクＦＣくりやま（空知）４勝１敗③ヴェルデラッソ旭川３勝２敗④ビッグ１サッカークラブ（千歳）１勝１分３敗⑤クラブトレヴォ（北空知）１勝１分３敗⑥カナーレ小樽１分４敗
サッカー 北海道リーグ第２回道央・道北ブロックリーグ（２０日・カムイの杜多目的運動場ほか）
2020/09/29
旭蹴会２―０ヴェルデラッソ旭川、クラブトレヴォ０―０カナーレ小樽、サンクＦＣくりやま５―３ビッグ１サッカークラブ
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