【男子】◇団体▽１回戦 旭藤星３―０旭高専▽２回戦 旭実３―０旭藤星、旭西３―１旭農、旭工３―０旭永嶺、旭商３―０上富良野、旭南３―０旭東、旭北３―０苫前商、東川３―１上川、旭龍谷３―０留萌▽３回戦 旭実３―０旭西、旭商３―２旭工、旭北３―０旭南、旭龍谷３―０東川▽準決勝 旭実３―０旭商、旭龍谷３―０旭北▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭商３―２旭北

◇ダブルス▽準決勝 川田光太・中塩爽太（旭実）２―０奥村亮太・澤田琉聖（旭龍谷）、渡部蓮・芹澤侑哩（旭実）２―０森山生稀・鎌倉大起（旭実）▽決勝 川田・中塩２―１渡部・芹澤▽３位決定戦 森山・鎌倉２―０奥村・澤田

◇シングルス▽準決勝 川田光太（旭実）２―０髙橋孝太郎（旭工）、中塩爽太（旭実）２―０渡部蓮（旭実）▽決勝 中塩２―０川田▽３位決定戦 渡部２―０髙橋

【女子】◇団体▽１回戦 旭東３―０旭工、旭北３―０留萌、旭西３―０旭永嶺、旭南３―０東川、旭龍谷３―０富良野、旭藤星３―０上川▽２回戦 旭商３―０旭東、旭北３―０旭西、旭南３―１旭龍谷、旭実３―０旭藤星▽準決勝 旭商３―０旭北、旭実３―１旭南▽決勝 旭実３―１旭商▽３位決定戦 旭南３―１旭北

◇ダブルス▽準決勝 井上紗彩・中島優衣奈（旭商）２―０三上優那・佐藤鼓柊（旭実）、吉田莉麻・松浦日菜乃（旭実）２―１大坂夏里奈・小國二葉（旭商）▽決勝 吉田・松浦２―１井上・中島▽３位決定戦 三上・佐藤 棄権 大坂・小國

◇シングルス▽準決勝 杉野冬花（旭実）２―１鈴木穂乃花（旭実）、三上優那（旭実）２―０山本希乃花（旭商）▽決勝 三上２―０杉野▽３位決定戦 鈴木２―０山本