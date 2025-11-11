弘善社（本社・末広二ノ三）が、安価な花の販売、フリーマーケット、無料葬儀相談などを行う企画「花マルシェ」を毎月行っている。

同社は一九八〇年創業の葬儀会社で、市内に五カ所、北見と網走にそれぞれ一カ所の葬儀場を運営。「花マルシェ」は弘善社中央斎場（永山八ノ一）では二〇二二年、ウィズハウス神楽（神楽四ノ四）では二三年から毎月開催している。

同企画では、葬儀社で使用する花を安価で販売する他、地域の人たちが出店するフリーマーケット、鷹栖町の農家から仕入れた新鮮な野菜の販売、市内の団体が様々なパフォーマンスを発表できるステージなど毎月内容を変えながら、来場者を楽しませている。十月二十六日に中央斎場で行われた同企画では、市内のダンススクール「キックス」の子どもたちがダンスを披露して会場を盛り上げた。

同社のスタッフ宇野美幸さんは「なかなか入りづらい葬儀場に、地域の方に気軽に足を運んで頂きたいと考えて始めた企画です。安価な花で皆さんの生活に彩りを添えられたら嬉しいです。また、地域の方々の交流の場になればという思いもあります。無料の葬儀相談も随時行っているので、花マルシェを機会にスタッフの顔を知って頂き、気軽に相談頂けるようになれば」と話した。

弘善社中央斎場での十一月の花マルシェは二十九日（土）開催を予定している。

問い合わせは中央斎場（TEL ０１２０―03―１０５９）まで。（工藤森）