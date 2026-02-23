「環境保全フォーラム２０２６～旭山動物園から目指す未来～」が三月二十二日（日）午後一時から、市民活動交流センター・ココデ（宮前一ノ三）で開かれます。ＮＰＯ法人・旭山動物園くらぶ（森禎宏理事長）と旭山動物園（田村哲也園長）の共催。

同法人らは年に一度、地域と協力しながら、持続可能な自然共生社会を考えるきっかけを提供するためとして、同フォーラムを開催。今回は三部構成で行われ、第一部は親子で楽しめる企画、第二、三部は環境保全をじっくり考える大人向けの内容になっています。

第一部（午後一時～）では、絵本作家・あべ弘士さんが描いた『あらしのよるに』の映像作品（約二十分）を上映したあと、あべさんによる新作絵本の読み聞かせを実施。それと同時に、旭山動物園の職員によるワークショップ（動物ぬりえ、おりがみ絵本づくり、エゾシカ革チャームづくり）も行われます。

第二部（同二時半～）は、旭山動物園の取り組み「Ｚｅｒｏ Ｃａｒｂｏｎ ＺＯＯ］をテーマに、脱炭素の取り組みを地域の環境保全として捉え直すトーク。田村園長、安富一紀さん（市環境部環境総務課ゼロカーボンシティ担当課長）、吉田小夏さん（旭川市グリーンアンバサダー）が、動物園・行政・発信者の立場から具体的な視点を共有します。

第三部（同三時十分～）は、「ヒトとクマが暮らす環境保全」と題して、現場で起きていることを踏まえながら、私たちが知っておきたい論点を整理。坂東元さん（旭山動物園統括園長）、あべさん、山本牧さん（もりねっと代表、ヒグマの会副会長）、寺沢孝毅さん（自然写真家）の四人が話します。

また会場では、書籍やグッズを販売するほか、来場記念として、動物園くらぶの特製ロゴ入りＡ４コットンバッグがプレゼントされます。

午後四時半終了予定。入場無料。定員は先着百八十人（車いす席あり、第一部は自由参加、第二部以降は事前申し込みの人が優先）。事前申し込みは右記のＱＲコードから（三月十九日締め切り）。

問い合わせは動物園くらぶ（TEL 73―６０６６）へ。

