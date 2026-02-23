旭川スケッチ研究会会員による街角スケッチの絵はがき原画展「旭川街角スケッチ展～なつかしき昭和の街角～」が、中央図書館（常磐公園）二階ミニギャラリーで開かれている。同館の主催。

会場にはスケッチ研究会の会員六人が描いた十六点の作品を展示。同展が始まって以降、旭川冬まつりの開催期間と重なったこともあり、多くの人が観覧に訪れているという。

十年ほど前までは、市内に実存する古い建物を多く描いていたが、以降は図書館に残る写真などをもとに、現存しない建物を中心に描いている。

メンバーの一人、菱谷良一さん（１０４）は、「マルカツデパート」、「上川倉庫（蔵囲夢）」、「今村邸」、「稲荷小路」の四枚を出展。そのほか「旧ニュー北海ホテル」や「家どん船どん」（ともに米沢靖子さん）、「みづわ荘」（前川明子さん）、「西邸」（中村忠雄さん）など、現存していない建物を描いた作品も並んでいる。

また同展は、菱谷さん以外の会員も八十歳を超え、高齢化が進んだことを理由に、今回で最後になる予定。同館の岡本達哉さんは「懐かしい昭和の旭川の街並みを、ほのぼのと思い出させてくれる、優しいタッチのスケッチが並んでいます。長年親しまれてきたスケッチ展は、今回が最後となる予定なので、この機会を逃さず、ぜひ足を運んでいただけたら」と呼びかけている。

期間は三月二十九日（日）まで。観覧無料。開館時間は午前九時半～午後七時（土・日・祝日は六時まで）、月曜日休館（三月三～九日は特別整理休館日）。 問い合わせは同図書館（TEL 22―４１７４）へ。（東寛樹）

