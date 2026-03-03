小中高生からなるユース・ジャズオーケストラの演奏会「ＷＩＮＴＥＲ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＬＩＶＥ」が二月二十三日、市民活動交流センター・ココデ（宮前一ノ三）で行われた。

このライブは、二〇二四年から始まった旭川クリエイティブ音楽祭「ミュージックアクトin旭川」（佐々木義生代表）の取り組みの一環。昨年夏頃から、ジャズは初めてというメンバー二十三人が月一回の練習を重ね、今回が初めてのライブとなった。会場には、補助席が用意されるほどの盛況で、約百五十人の市民らが訪れた。

サミー・ネスティコやクインシー・ジョーンズ、デューク・エリントンら世界名だたるジャズアーティストの曲や、ユース・ジャズのメンバーが作曲し、代表の佐々木さんが編曲した曲など、七曲が演奏された。

佐々木さんは「このライブが、子どもたちにも、ライブをお聞き下さった皆さんにとっても、『未来へ続く音』になってくれましたら、こんな嬉しいことはありません」と笑顔で語った。

同オーケストラでは現在、音楽が好きな小学五年生から高校三年生（十一～十八歳）までの児童生徒を募集しています。練習は月一回、参加費は二千円（月額）。参加を希望者は佐々木さん（TEL ・FAX 22―３５６７、メール ysasaki3567@gmail.com、TEL ０８０―５５８０―３５６７）まで。（佐久間和久）

