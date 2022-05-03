◆テニス 春季シングルス大会（４月２９日・花咲コート）

【男子】▽Ａ級 ①高木柊弥（宮の森ＳＣ）②寺井（あんこぼーる）③篠川（スゥイング！スゥイング！）③伊藤（あんこぼーる）▽Ｂ級 ①今井陽貴（ＰＴＴジュニア）②武内（あんこぼーる）③寺林（Ｆｅａｉｎ）③三浦（Ｆｅａｉｎ）▽Ｃ級 ①川口武蔵（ワンピース）②細谷（あんこぼーる）③柴田（個人）③媚山（マスターズ１３）▽４５歳以上 ①渥美広文（テニス・ラボ）②福本（テニス・ラボ）③今田（あーる３０）④岩野（旭川テニス協会）

【女子】▽Ａ級 ①松浦梨紗（宮の森ＳＣジュニア）②上村（宮の森ＳＣ）③今田（モカ）③吉田（ジョイ）▽Ｂ級 ①平沼莉央（宮の森ＳＣジュニア）②池田（スギムラＴＣ）③増田（カムイの盛）③丹代（なでしこ旭川）