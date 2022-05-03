◆ソフトテニス 旭川地区高校選手権大会（１日・花咲コート）

【男子】①類家晴陽・尾村陽琉（旭明成）②鬼頭・酒井（旭実）③森・塩谷（旭実）③小田・和泉田（旭東）

【女子】①平野心海・神谷結菜（旭実）②今野・清水（旭実）③西原・菅（旭商）③土池・帆鷲（旭実）