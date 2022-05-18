　◆サッカー　あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（３～５日・東光公園球技場ほか）
　アインスＦＳＶ４―０北門、名寄ＳＣ１５―１中央、北星９―１永山南、東光８―１緑が丘３ｒｄ、明星１０―０ビアンコネロ旭川Ｒｕｇ、中富良野２―０東川、神居東・忠和６―１留萌、富良野合同２―０アインス２ｎｄ、ビアンコネロ旭川８―０神楽、ＳＳＳＣ７―０東明、緑が丘２ｎｄ１―０上富良野、増毛２―１旭教大付属、羽幌６―１春光台、たかとんび１０―０東陽