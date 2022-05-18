　◆サッカー　第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（３～５日・東光公園球技場）
　稚内南１―０永山、広陵４―１愛宕、緑が丘１８―０トラウム２ｎｄ、コンサドーレ旭川２ｎｄ１―１六合、広陵５―０永山