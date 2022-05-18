◆陸上競技 第３２回道北春季選手権大会（７日・花咲陸上競技場）

【男子】◇中学生▽１００㍍ ①藤矢拓馬（神居東）②葛間（上川）③金子（広陵）▽３０００㍍ ①前田拓哉（東神楽）②吉田（東神楽）③石黒（富良野西）▽１１０㍍障害 ①内藤晴騎（広稜）②大門（東鷹栖）③遠藤（中川）▽走り高跳び ①瀬戸珀斗（旭川ＡＣ）①渡辺一休（東鷹栖）③渡辺（広陵）▽走り幅跳び ①植松俊也（光陽）②真鍋（士別南）③松本（緑が丘）▽砲丸投げ ①森川文之助（緑が丘）②阪口（士別）③加藤（上富良野）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山田楓河（旭大高）②小川（旭龍谷）③門脇（旭龍谷）▽２００㍍ ①柳瀬拓真（旭龍谷）②福田（旭西）③高士（旭大高）▽４００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②伊藤（旭大高）③松家（旭西）▽８００㍍ ①加藤聡真（旭大高）②鴈田（旭大高）③武田（旭実）▽１５００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②武田（旭実）③吉田（東神楽中）▽５０００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②高橋（作・ＡＣ旭川）③阿部（作ＡＣ・北海道）▽１１０㍍障害 ①安藤凜（旭商）②藤原（旭北）③大河（剣淵高）▽４００㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②伊藤（旭大高）③門木（旭永嶺）▽３０００㍍障害 ①遠藤優太（旭北）②北川（旭北）③松家（旭西）▽４００㍍リレー ①旭大高②旭龍谷③旭東▽１６００㍍リレー ①旭大高②旭工③旭北▽走り高跳び ①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（旭大高）③河原（富良野高）▽棒高跳び ①田中倖仁（広陵中）▽走り幅跳び ①広瀧悠理（旭東）②中瀬（旭大高）③織田（旭農）▽三段跳び ①丸嵩弘（旭大高クラブ）②岡崎（旭大高）③広瀧（旭東）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭大高）②木幡（旭大高）③原田（富良野高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②渡辺（旭大高）③中山（剣淵高）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①栗林碧人（旭教大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②今井（旭東）③鈴木（旭工）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②佐藤（道北陸協）③近藤（富良野緑峰）

【女子】◇中学生▽１００㍍ ①峯岸美来（神居東）②丸山（緑が丘）③板谷（緑が丘）▽１５００㍍ ①高橋笑歌（神居東）②篠田（神居東）③岸本（緑が丘）▽１００㍍障害 ①峯岸美来（神居東）１４秒９３＝大会記録②村上（神居東）③北村（富良野西）▽走り高跳び ①矢沢礼菜（緑が丘）②太田（永山）③渡辺（永山）▽走り幅跳び ①茂利芽依（上川）②村上（神居東）③板谷（緑が丘）▽砲丸投げ ①落合夢（緑が丘）②河内（富良野西）③浜野（上富良野）

◇高校・一般▽１００㍍ ①大沢瑠華（旭大高）②菊地（旭大高）③菅（旭大高）▽２００㍍ ①大沢瑠華（旭大高）②田野（旭大高）③丸山（緑が丘中）▽４００㍍ ①池田朱桜（北翔大）②菅（旭大高）③菊地（旭大高）▽８００㍍ ①小林美夕菜（旭東）②藤田（旭龍谷）③篠田（神居東中）▽１５００㍍ ①小林美夕菜（旭東）②合田（緑が丘中）③塩原（旭龍谷）▽３０００㍍ ①今井琴音（富良野緑峰）②能勢（富良野高）③中山（旭北）▽１００㍍障害 ①釜沢歩果（旭大高）②菅（旭南）③山森（旭南）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）１分０３秒４８＝大会記録②持丸（旭大高）③渡辺（旭教大）▽４００㍍リレー ①旭大高②緑が丘中Ａ③旭龍谷▽１６００㍍リレー ①旭大高②旭東③旭商▽走り高跳び ①窪田梨乃（旭大高）①中本咲里耶（旭大高）③佐々木（留萌高）▽走り幅跳び ①山田みいの（旭大高）②須藤（旭龍谷）③蝦名（旭大高）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②中本（旭大高）③窪田（旭大高）▽砲丸投げ ①野村采加（旭大高）②伊井（留萌高）③斎藤（富良野高）▽円盤投げ ①伊井あおい（留萌高）②小坂（旭医大）③長町（旭工）▽ハンマー投げ ①佐藤陽菜（旭南）▽やり投げ ①宮崎奈月（旭医大）②河原（富良野高）③三國（留萌高）