　◆弓道　第１１回旭川地区高校大会兼第７６回国民体育大会北海道北部地区旭川予選会（５日・市弓道場誠心館）
　【男子】▽団体　①旭農②旭永嶺Ａ③旭商▽個人　①桑原士元（旭農）②安藤（美瑛）③高宮（旭農）④柏川（旭南）⑤根岸（旭南）⑥菅沼（旭商）⑦麦谷（旭南）⑧鈴木（旭農）⑨田西（旭農）
　【女子】▽団体　①旭南Ａ②士別翔雲Ａ③旭南Ｂ▽個人　①長田谷陽花（旭南）②岩井（旭南）③富樫（旭南）④見角（旭藤星）⑤早川（旭南）⑥菅野（旭南）⑦前野（旭南）⑦平田（旭南）⑦窪田（旭農）