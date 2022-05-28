　◆サッカー　第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（８、１４、１５日・東光公園球技場ほか）
　緑が丘５―０愛宕、コンサドーレ旭川２ｎｄ４―２トラウム２ｎｄ、緑が丘３―２コンサドーレ旭川２ｎｄ、トラウム２ｎｄ２―０稚内南、六合２―０愛宕