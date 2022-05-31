◆テニス 第２回ダブルス大会（５月２２日・花咲コート）

【男子】▽Ａ級 ①石浦晃久・豊島拓男②猪口・前田▽Ｂ級 ①今村隆一・三浦俊平②二瓶・代永

【女子】▽Ａ級 ①笠原明美・兼板智子②青山・堀▽Ｂ級 ①菅原智巳・細野友枝②佐々木・高山▽Ｃ級 ①宮越美由紀・小林美由紀②深谷・豊島