◆テニス　第２回ダブルス大会（５月２２日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①石浦晃久・豊島拓男②猪口・前田▽Ｂ級　①今村隆一・三浦俊平②二瓶・代永
　【女子】▽Ａ級　①笠原明美・兼板智子②青山・堀▽Ｂ級　①菅原智巳・細野友枝②佐々木・高山▽Ｃ級　①宮越美由紀・小林美由紀②深谷・豊島