　◆バレーボール　第４２回全日本小学生大会北北海道大会旭川地区予選会（５月２２、２８日、６月４日・旭川小体育館ほか）
　【女子】▽１回戦　神居２―０永小、神楽岡２―０東光▽２回戦　神居２―０東神楽、旭川２―０末広北、緑新２―０永山西、神楽岡２―０永山南▽準決勝　旭川２―０神居、緑新２―１神楽岡▽決勝　旭川２―０緑新