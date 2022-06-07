◆テニス 第３８回北・北海道選手権大会（３～５日・花咲コート）

【男子】◇シングルス▽５０歳以上 ①島崎圭三（札幌テニス協会）②菅原（アルマトーレテニス）▽５５歳以上 ①石塚式美（帯広テニス協会）②中村（ファンタジスタＴＣ）▽６０歳以上 ①篠川健二（旭川テニス協会）②石川（朝里クラッセホテルＴＳ）▽６５歳以上 ①清水行海（スウィング８９）②土田（有明の森ＦＴＣ）▽７０歳以上 ①村木謙介（旭川テニス協会）②石川（白樺ローンＴＣ）◇ダブルス▽５０歳以上 ①八木沢俊也・高橋邦彦（トヨタ自動車北海道・室蘭テニス協会）②島崎・工藤（札幌テニス協会・北科大ＯＢ）▽６５歳以上 ①千葉展義・藤巻秀夫（テニス・ラボ・平岸ロイヤルテニスクラブ）②戸田・清水（朝里クラッセホテルＴＳ・スウィング８９）▽７０歳以上 ①石川良夫・原田修至（白樺ローンＴＣ・山の手テニスクラブ）②福本・波多野（旭川テニス協会・ライジングＴＣ）

【女子】◇シングルス▽４５歳以上 ①大浦明子（スウィング８９）②長橋（ジョイ）▽５０歳以上 ①高島徳容（旭川テニス協会）②黒沢（チーム３３）▽５５歳以上 ①森春代（エルバッハ）②青山（ジョイ）▽６０歳以上 ①酒井まゆみ（ジョイ）②徳丸（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①吉田千恵子（ジョイ）②沼田（札幌テニス協会）◇ダブルス▽４５歳以上 ①大浦明子・玉田かおり（スウィング８９・チーム３３）②丹代・長橋（宮の森・ジョイ）▽５０歳以上 ①吉田絵里・黒沢順子（スウィング８９・チーム３３）②工藤・大坂（チーム３３）▽６５歳以上 ①高木厚子・臼木裕視子（ライジングＴＣ・旭川テニス協会）②和田・三宅（旭川テニス協会）