　◆ソフトテニス　第５９回ルーセント杯旭川選手権大会（５日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①藤木雅友・山方政信（鳥忠）②森・塩谷（旭実高）③類家・尾村（旭実高）③信太・橋爪（ＹＤＫ）
　【女子】▽Ａ級　①藤田晃・藤原朱莉（ＹＤＫ）②斉藤・生出（旭明成高）③田中・西木戸（旭明成高）③藤森・倉畑（ＹＤＫ）▽Ｂ級　①多田麻記子・鎌倉美香（旭川女子クラブ）②横山・坂部（迷球会）③平田・原（大成クラブ・迷球会）