◆ソフトテニス 第５０回旭川加盟中学対抗戦大会（４日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 旭教大付属２―０光陽、啓北２―１東陽、緑が丘２―０忠和、東明２―１神楽▽準決勝 旭教大付属２―０啓北、緑が丘２―０東明▽決勝 旭教大付属２―１緑が丘
【女子】▽準々決勝 啓北２―０神楽、旭教大付属２―０永山南、緑が丘２―０光陽、旭川２―０神居▽準決勝 啓北２―１旭教大付属、緑が丘２―０旭川▽決勝 啓北２―１緑が丘
ソフトテニス 第５０回旭川加盟中学対抗戦大会
2022/06/07
◆ソフトテニス 第５０回旭川加盟中学対抗戦大会（４日・花咲コート）
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