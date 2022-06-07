　◆ソフトテニス　第５０回旭川加盟中学対抗戦大会（４日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―０光陽、啓北２―１東陽、緑が丘２―０忠和、東明２―１神楽▽準決勝　旭教大付属２―０啓北、緑が丘２―０東明▽決勝　旭教大付属２―１緑が丘
　【女子】▽準々決勝　啓北２―０神楽、旭教大付属２―０永山南、緑が丘２―０光陽、旭川２―０神居▽準決勝　啓北２―１旭教大付属、緑が丘２―０旭川▽決勝　啓北２―１緑が丘