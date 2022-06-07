　◆サッカー　第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（５月２８、２９日・東光公園球技場ほか）
　緑が丘８―０永山、六合２―１稚内南、トラウム２ｎｄ４―３愛宕