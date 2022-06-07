◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５月２１、２２、２８、２９日・東光公園球技場ほか）

上富良野１２―０中央、富良野合同３―０中富良野、神居東・忠和８―０東明、アインスＦＳＶ１―０名寄ＳＣ、ビアンコネロ旭川１―０アインス２ｎｄ、ビアンコネロ旭川Ｒｕｇ３―０北星、羽幌３―２旭教大付属、緑が丘２ｎｄ５―１北門、神居東・忠和３―１緑が丘２ｎｄ、北門８―２中央、羽幌３―２増毛、留萌２―０上富良野、神楽６―１東川、ビアンコネロ旭川Ｒｕｇ７―０緑が丘３ｒｄ、旭教大付属４―０東陽