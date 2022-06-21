　◆軟式野球　スポーツマスターズ旭川支部予選（１８、１９日・鷹栖球場）
　▽１回戦　シャネルズ５―４クロスライン、旭川クラブ４―３旭川教員野球倶楽部、ドリームナイン旭川１０―０ニューヤンキース▽準決勝　ブリーズンカラントゥ５―４シャネルズ、旭川クラブ１０―３ドリームナイン旭川▽決勝　旭川クラブ９―１ブリーズンカラントゥ