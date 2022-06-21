◆軟式野球 スポーツマスターズ旭川支部予選（１８、１９日・鷹栖球場）
▽１回戦 シャネルズ５―４クロスライン、旭川クラブ４―３旭川教員野球倶楽部、ドリームナイン旭川１０―０ニューヤンキース▽準決勝 ブリーズンカラントゥ５―４シャネルズ、旭川クラブ１０―３ドリームナイン旭川▽決勝 旭川クラブ９―１ブリーズンカラントゥ
軟式野球 スポーツマスターズ旭川支部予選
2022/06/21
◆軟式野球 スポーツマスターズ旭川支部予選（１８、１９日・鷹栖球場）
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