　◆朝野球　おはよう野球上期大会（１３～１７、１９日・花咲グラウンド）
　◇Ａ級▽優勝決定戦決勝　旭川ドジャース２―１旭川インディアンス　
　◇Ｂ級▽リーグ戦　スラッカーズ１０―５アレックス▽優勝決定戦１回戦　スラッカーズ５―３旭川ホームストーリー▽同決勝　ＳＨＡＫＡ　５―１スラッカーズ　
　◇Ｃ級▽リーグ戦　旭川トヨペット　不戦勝　あぶさんず▽優勝決定戦１回戦　ゴールデンボールズ１―０常夏ドナルドチャンプス▽同決勝　旭川トヨペット３―０ゴールデンボールズ