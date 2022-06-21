◆朝野球 おはよう野球上期大会（１３～１７、１９日・花咲グラウンド）

◇Ａ級▽優勝決定戦決勝 旭川ドジャース２―１旭川インディアンス

◇Ｂ級▽リーグ戦 スラッカーズ１０―５アレックス▽優勝決定戦１回戦 スラッカーズ５―３旭川ホームストーリー▽同決勝 ＳＨＡＫＡ ５―１スラッカーズ

◇Ｃ級▽リーグ戦 旭川トヨペット 不戦勝 あぶさんず▽優勝決定戦１回戦 ゴールデンボールズ１―０常夏ドナルドチャンプス▽同決勝 旭川トヨペット３―０ゴールデンボールズ