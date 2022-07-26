◆軟式野球 第２４回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（２４日・ぴっぷ球場ほか）

▽１回戦 鷹栖・近一合同１８―３比布、東聖 不戦勝 陵雲、東五条２０―２愛別、旭稜 不戦勝 東川大雪、東豊８―４鷹栖北野、愛宕東１４―１春光台、東光３―２当麻・緑が丘合同、三小１４―１２千代田、近文２―０神居・大有合同、西御料地４―２末広、永山中央１０―０末広北・永山南合同、春光１０―２美瑛、啓明１４―１東町