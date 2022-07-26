　◆朝野球　東豊リーグ（６月９日～７月１２日・東光公園第２球場）
　イーストリバー６―５マリア、旭川ダンディーズ４―１ケークラブ、マリア　不戦勝　ケークラブ、イーストリバー１１―０ケークラブ、旭川ダンディーズ５―３マリア、イーストリバー５―１マリア、旭川ダンディーズ５―１ケークラブ、イーストリバー　不戦勝　旭川ダンディーズ、ケークラブ６―５イーストリバー、マリア１６―０旭川ダンディーズ