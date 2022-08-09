◆剣道 第４３回北海道小学生旭川大会（６日・比布町体育館）

【男女混合】◇小学生▽１年 ①大井紅果（名寄）②櫻井（剣風会）③沼田（陵雲）③野中（近文）▽２年 ①能地駿斗（すずらん）②松井（神楽）③佐々木（高台尚武会）③佐々木（陵雲）▽３年 ①植根福富（永山西）②加藤（春光）③齋藤（風連）③岩谷（北星）▽４年 ①畠山渚士（春光）②菅野（下川）③前山（剣風会）③堀（誠心館）▽５年 ①石川煌朔（春光）②吉田（永山西）③南本（剣風会）③髙橋（鷹栖）▽６年 ①上田隆之輔（永山西）②有馬（東光）③川井（剣神会）③橋本（大町）