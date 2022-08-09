　◆バレーボール　第５３回全道ママさん大会旭川予選会（７日・忠和公園体育館）
　▽１回戦　北門２―１ほくと、永南２―０ウイングス、えぞ松２―０向陵▽準決勝　あいべつ２―０北門、えぞ松２―０永南▽決勝　あいべつ　棄権　えぞ松